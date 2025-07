Ismajli dall'Empoli al Torino, ufficiale il passaggio del difensore a parametro zero: il comunicato e i dettagli dell'operazione

Il Torino ha il suo nuovo rinforzo in difesa, Ismajli resta in Serie A dopo la retrocessione con l'Empoli.

Nuovo acquisto per il Torino che dà il benvenuto a Ardian Ismajli, ufficialmente un nuovo giocatore della squadra granata come annunciato dal club di Urbano Cairo.

Il difensore classe 1996 cambia squadra dopo anni quindi ma rimane in Italia e soprattutto in Serie A, che non avrebbe potuto giocare con l'Empoli, retrocesso nell'ultima stagione.

Si tratta di un innesto importante per il Torino, che acquista un giocatore di esperienza, accostato anche a grandi squadre nei mesi passati. Di seguito il comunicato dei granata e i dettagli del trasferimento.