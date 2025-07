Allarme Isaksen, sospetta mononucleosi per l'esterno della Lazio: quanto deve stare fermo

Isaksen si deve fermare dopo le analisi effettuate: la Lazio però non teme la diffusione del virus.

Brutte notizie per Gustav Isaksen, costretto a fermare la preparazione per la prossima stagione. Il giocatore della Lazio ha avuto la febbre negli ultimi giorni ma dopo che non passava ha effettuato delle analisi.

Per Isaksen si dovrebbe trattare di mononucleosi, come spiega il Messaggero. Se fosse confermato ciò, allora il danese dovrebbe rimanere a riposo per un periodo prolungato.

Anche altri giocatori della Lazio sono alle prese con sintomi influenzali ma il club non teme che il problema di Isaksen si possa diffondere anche ad altri calciatori.