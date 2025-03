Marco Baroni ha consentito l'esplosione Gustav Isaksen, arma in più della Lazio nella corsa Champions: "È cresciuto nella testa".

La Lazio, sul tavolo della lotta Champions, cala l'asso Gustav Isaksen.

Il danese ha ribaltato i dubbi iniziali in progressi e certezze, fino a diventare arma in più e punto di riferimento del progetto avviato e coltivato in grande stile da Marco Baroni.

Dietro all'esplosione del talento scandinavo c'è soprattutto la mano dell'allenatore, capace di toccare le corde giuste per consentire la maturazione dell'esterno d'attacco.