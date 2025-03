Ipotesi Kolo Muani trequartista nella Juventus con Tudor: quando ci ha giocato in carriera e com'è andato

Tra le novità tattiche della Juve anche la posizione di Kolo Muani: dove può giocare l'attaccante con Tudor.

Nico Gonzalez potrebbe essere non l'unica invenzione tattica di Igor Tudor che oltre ad utilizzare l'argentino da esterno a tutta fascia pensa anche a come poter sfruttare Randal Kolo Muani.

L'attaccante francese, arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio, dopo una grande partenza vuole ritrovare il goal che manca da ormai un mese e mezzo.

Kolo Muani è stato un punto fermo nella squadra di Thiago Motta fin da quando è arrivato dal PSG ma adesso, con il cambio allenatore possono esserci novità e nuove gerarchie.

L'articolo prosegue qui sotto

Tudor in conferenza ha parlato in maniera specifica del francese. Kolo Muani potrebbe abbassarsi di qualche metro e giocare sulla trequarti. Lo ha già fatto in carriera? E come è andato quando non ha giocato da centravanti?