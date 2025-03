Nico Gonzalez cambia ruolo con Tudor? L'ipotesi per Juventus-Genoa, come giocheranno i bianconeri

Tudor è pronto a trasformare fin da subito la Juventus: Nico Gonzalez può essere una soluzione da esterno a tutta fascia.

C'è molta curiosità per la prima formazione che Igor Tudor schiererà da nuovo allenatore della Juventus; il tecnico croato, che mercoledì ha svolto il primo allenamento con la squadra al completo dopo gli impegni delle Nazionali, prepara l'esordio casalingo contro il Genoa.

Nella conferenza stampa di presentazione il tecnico non si è soffermato sugli aspetti tattici non dando indicazioni chiare in tal senso ma parlando più in generale di idee di gioco che la Juventus dovrà proporre con lui.

Non è da escludere però che fin dalla prima gara Tudor porterà cambiamenti non di poco conto rispetto alla squadra vista con Thiago Motta. Partendo anche dal sistema tattico e dal ruolo di alcuni giocatori. Chi può avere una nuova "veste" è Nico Gonzalez. Ecco le prime idee dell'allenatore e come può giocare la Juventus con il Genoa.