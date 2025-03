Inzaghi vede la luce, l’emergenza esterni sta per finire: quando tornano Carlos Augusto e Zalewski

Sta per terminare l’emergenza a sinistra in casa nerazzurra: Carlos Augusto dovrebbe rientrare già col Monza, Zalewski torna col Feyenoord.

Contro il Feyenoord, l’Inter ha fatto passare per “normale” qualcosa che in realtà di “normale” non lo era. Nonostante la profondità della rosa nerazzurra, infatti, Simone Inzaghi si è ritrovato a disputare l’andata degli ottavi di finale di Champions League senza un esterno sinistro di ruolo.

Con Dimarco, Zalewski, Carlos Augusto e Darmian tutti fuori per infortunio, contro il Feyenoord al De Kuip l’allenatore nerazzurro ha adattato come esterno di centrocampo di sinistra Alessandro Bastoni.

Una soluzione d’emergenza che comunque ha sorriso all’Inter, che ha vinto l’andata per 2-0: ma ovviamente Inzaghi spera di recuperare al più presto qualcuno nel ruolo e in tal senso arrivano buone notizie da Carlos Augusto e Zalewski.