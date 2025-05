Inzaghi sceglie un’Inter inedita contro il Verona: tra turnover di massa e scelte obbligate

Inzaghi (non in panchina perché squalificato) manderà in campo una formazione inedita col Verona: martedì c’è la semifinale di Champions.

Parola d’ordine: turnover. Nonostante l’importanza della posta in palio, Simone Inzaghi cambierà tanto l’Inter che sabato sera alle ore 20.45 scenderà in campo contro il Verona con l’obiettivo di tornare a vincere in campionato per riprendere la marcia che si è interrotta con le due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma.

Un momento di appannamento costato il primato in classifica, oggi occupato in solitaria dal Napoli con tre punti di vantaggio. L’Inter però non vuole mollare, anzi. La gara contro i gialloblù arriva a cavallo delle due sfide più importanti della stagione: le semifinali di Champions contro il Barcellona.

Reduci dallo spettacolare 3-3 dell’andata, i nerazzurri martedì prossimo si giocano l’accesso alla finale di Champions. Prima però ci sarò da concentrarsi contro il Verona. Ma chi scendere in campo contro i gialloblù?