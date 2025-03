Inzaghi prepara il turnover scientifico: come cambia l’Inter tra Udinese e Milan

L’allenatore nerazzurro studia le scelte migliori in vista dei prossimi ravvicinati impegni: pronto un turnover scientifico tra oggi e mercoledì.

Vincere contro l’Udinese per provare a piazzare un altro scatto in avanti nella corsa scudetto, senza dimenticare la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì 2 aprile e l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco in calendario martedì 8 aprile.

L’Inter entra nella fase cruciale della sua stagione e Simone Inzaghi è chiamato a gestire al meglio la sua rosa, facendo ruotare i calciatori a sua disposizione per averli sempre al meglio ed evitare di “spremerli” troppo.

Un turnover scientifico quello che sta preparando Inzaghi, chiamato a coniugare le esigenze di mandare in campo la formazione migliore con la necessità di rotazioni ragionate e studiate al meglio.