Manchester City vs Inter

Simone Inzaghi elogia l'Inter per aver frenato il City ma ammette: "Mi sarebbe piaciuto vincere, peccato per le occasioni: lì serve tecnica".

Simone Inzaghi, il colpaccio, l'aveva pregustato.

Elogi riservati all'Inter per la prova offerta ad Etihad, ma il tecnico piacentino a 'Prime Video' dopo il match pone soprattutto l'accento sulle chances fallite in zona goal dai nerazzurri.

Ecco cosa ha detto Inzaghi dopo lo 0-0 che i suoi hanno ottenuto in casa del Manchester City.