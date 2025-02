Il messaggio di Inzaghi all'Inter: "Negli scontri diretti dobbiamo cambiare marcia"

Juventus vs Inter

Simone Inzaghi invoca un'inversione di tendenza nei big match e mastica amaro: "Dovevamo essere bravi a finalizzare".

Occasione mancata.

L'Inter perde all'Allianz Stadium e consente al Napoli di guadagnare addirittura un punto sui nerazzurri, restando a +2 dopo aver tremato col pari beffa rimediato sabato all'Olimpico.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Simone Inzaghi non ha approfittato del mezzo passo falso dei partenopei, cadendo per mano di Conceicao e rimediando la seconda sconfitta di fila lontano da San Siro.

Il tecnico emiliano, a 'DAZN', non ha nascosto la propria amarezza per il ko subito in casa della Juventus.