Inzaghi sempre più nella storia dell'Inter: la società nerazzurra è pronta a rinnovare il suo contratto

Il tecnico ha il contratto in scadenza nell'estate del 2026 e la società milanese non vuole lasciarselo sfuggire: pronto un rinnovo con adeguamento.

La primavera è ormai alle porte, e proprio in questa fase della stagione le partite iniziano ad avere un peso specifico diverso.

L'Inter è in lotta su tutti i fronti e non ha intenzione di fare passi falsi a questo punto dell'anno.

La società nerazzurra, molto soddisfatta del lavoro svolto dalla squadra finora, guarda già al futuro, con priorità al contratto di Simone Inzaghi. Il tecnico è sulla buona strada per diventare il più vincente del club, e Beppe Marotta e Piero Ausilio non vogliono rischiare di lasciarselo sfuggire. Per l'ex allenatore della Lazio è pronto un rinnovo di contratto, confermato dallo stesso presidente nerazzurro, con tanto di adeguamento salariale.