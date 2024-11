Inzaghi in conferenza alla vigilia di Inter-Lipsia: "Calhanoglu e Lautaro? Buoni allenamenti, valuterò domani mattina, Frattesi ha un problemino"

L'allenatore dell'Inter ha parlato in conferenza: "Il Lipsia avrebbe meritato di più contro la Juventus, il Liverpool e l'Atletico".

Dopo la vittoria per 5-0 contro il Verona, l'Inter torna in campo europeo per affrontare a San Siro il Lipsia, in programma martedì alle 21.

I nerazzurri arrivano all'appuntamento con grande fiducia viste le nove vittorie nelle ultime undici partite giocate e soprattutto il cammino in Champions League, che vede la squadra di Simone Inzaghi attualmente in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi.

L'Inter ha conquistato 10 punti nelle prime quattro partite; una vittoria contro il Lipsia sarebbe un passo molto importante, se non decisivo, per il raggiungimento delle prime 8 posizioni.

Di seguito le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa.