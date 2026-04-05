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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gabriele Conflitti

Inzaghi: "In Arabia non per soldi, Nazionale? Lusingato ma sto bene qui"

Al Hilal

L'ex tecnico dell'Inter dribbla le voci su un possibile futuro alla guida della nazionale italiana: "Lusingato dall'interesse ma ho ancora un anno di contratto con l'Al-Hilal".

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Dall'Arabia Saudita, Simone Inzaghi commenta con rammarico l'ennesima mancata partecipazione della nazionale italiana ai Mondiali di USA-Canada-Messico del 2026.

Intervistato da La Libertà, il tecnico piacentino ha parlato di un suo possibile ruolo alla guida dell'Italia e della lontananza dal nostro Paese.

Queste le sue dichiarazioni.

  • NOSTALGIA DELL'ITALIA?

    Simone Inzaghi non sembra provare nostalgia per il nostro Paese

    "Ti assicuro di no: qui vivo non bene, ma di più. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio".

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  • FUTURO AZZURRO

    "Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che lil calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi. Interesse della nazionale? Lusingato, ma come ho detto, sto bene qui e ho un altro anno di contratto con l’Al Hilal"

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  • "IN ARABIA NON PER SOLDI"

    Inzaghi smentisce la possibilità che sia andato nella Saudi Pro League per motivi economici.

    "Guadagnare tanto fa piacere, è ovvio (è il più pagato del mondo, 27 milioni netti all’anno ndr), ma a spingermi qui sono state altre considerazioni, non avevo bisogno di denaro, per fortuna. Avevo voglia di provare un’esperienza completamente nuova in un ambiente completamente nuovo. Gli anni all’Inter sono stati molto soddisfacenti dal punto di vista professionale (uno scudetto, tre Supercoppe, due Coppe Italia, due finali Champions, ndr), ma anche molto stressanti. Ho sentito il bisogno di rivivere il calcio ad alto livello, ma staccando la spina da un carico di pressioni che era diventato molto pesante".

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