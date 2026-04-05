Inzaghi: "In Arabia non per soldi, Nazionale? Lusingato ma sto bene qui"

"Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che lil calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi. Interesse della nazionale? Lusingato, ma come ho detto, sto bene qui e ho un altro anno di contratto con l’Al Hilal"