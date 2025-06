L'Al Hilal di Inzaghi conquista la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club: il tabellone regala grandi emozioni per il tecnico.

La gioia è doppia per Simone Inzaghi nella sua prima vittoria da allenatore dell'Al Hilal perché è un successo che porta la squadra del tecnico italiano agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

L'Al Hilal ha fatto il suo dovere superando il Pachuca con il risultato di 2-0, che con la sconfitta del Salisburgo contro il Real Madrid vale il secondo posto nel girone F e quindi l'accesso alla fase ad eliminazione diretta della competizione.

Per Inzaghi ci sarà agli ottavi la sfida contro il Manchester City dove incontrerà nuovamente Pep Guardiola, contro cui non ha mai vinto. Sarà la rivincita per quanto successo soprattutto due anni fa in Champions League con l'Inter e a proposito di incroci, il tabellone in prospettiva mette l'allenatore proprio contro la sua ex squadra, che ha lasciato da poche settimane.