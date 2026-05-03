L'Inter vince lo Scudetto, le rivali si congratulano sui social: dalla Juventus al Napoli

Come da tradizione, la vittoria dello Scudetto porta alle congratulazioni delle rivali. Negli ultimi anni è prassi diffusa vedere le squadre che non hanno conquistato il titolo di Serie A scrivere un breve messaggio sui social, in particolare su X. Tanto che fa maggior rumore chi, almeno relativamente alle big, per un motivo o per un altro non riporti alcuna considerazione.

Il 3 maggio fa rima con lo Scudetto numero 21 dell'Inter, che con il 2-0 al Parma ha ottenuto la matematica conquista del campionato a tre giornate dalla fine del torneo. A pochi minuti dal fischio finale le altre squadre di Serie A non sono andate contro la tradizione, tra emoji degli applausi e una parola specifica ripetuta praticamente in ogni post, ovvero 'congratulazioni'.

Tra le squadre che hanno messo da parte la rivalità sportiva in una sorta di passerella d'onore virtuale anche Juventus e Napoli.