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Francesco Schirru

L'Inter vince lo Scudetto, le rivali si congratulano sui social: dalla Juventus al Napoli

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Dopo la vittoria contro il Parma che ha regalato al team lombardo il 21esimo Scudetto, le squadre di Serie A hanno applaudito i rivali con un messaggio social, nello specifico su X.

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Come da tradizione, la vittoria dello Scudetto porta alle congratulazioni delle rivali. Negli ultimi anni è prassi diffusa vedere le squadre che non hanno conquistato il titolo di Serie A scrivere un breve messaggio sui social, in particolare su X. Tanto che fa maggior rumore chi, almeno relativamente alle big, per un motivo o per un altro non riporti alcuna considerazione.

Il 3 maggio fa rima con lo Scudetto numero 21 dell'Inter, che con il 2-0 al Parma ha ottenuto la matematica conquista del campionato a tre giornate dalla fine del torneo. A pochi minuti dal fischio finale le altre squadre di Serie A non sono andate contro la tradizione, tra emoji degli applausi e una parola specifica ripetuta praticamente in ogni post, ovvero 'congratulazioni'.

Tra le squadre che hanno messo da parte la rivalità sportiva in una sorta di passerella d'onore virtuale anche Juventus e Napoli.

  • I MESSAGGI DELLE BIG




    Un breve messaggio su X da parte di Juventus, Milan, Napoli e Atalanta, rivali che non hanno voltato la faccia dall'altra parte.

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  • GLI ALTRI POST SU X

    Messaggi di congratulazioni all'Inter anche da parte di Cremonese e Sassuolo, mentre il resto della Serie A non ha pubblicato post per Thuram e compagni.




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