Inter-Venezia 1-0, pagelle e tabellino: Lautaro si sblocca a San Siro, nerazzurri a -1 dal Napoli

Una rete del Toro, in goal a San Siro in Serie A dopo 249 giorni, vale l'1-0 sul Venezia: Inter a -1 dal Napoli a una settimana dallo scontro diretto.

Missione compiuta. Il messaggio forte e chiaro di Simone Inzaghi è stato recepito dai suoi: vietato sbagliare col Venezia. La sua Inter ha risponde presente. Seppur con qualche patema di troppo, i nerazzurri vincono a San Siro contro i lagunari e approfittano del passo falso del Napoli, sconfitto al Maradona dall'Atalanta per 3-0 alle 12:30.

Al Meazza decide una rete di Lautaro Martinez, che torna al goal dopo 249 giorni in casa in Serie A e risolve una gara che si stava facendo sempre più intricata. Tre punti preziossissimi che consentono alla Beneamata di volare a -1 dalla capolista, alla vigilia dello scontro diretto in programma domenica prossima proprio a San Siro. Una gara che rappresenta un crocevia per le due squadre e la prima di Conte da avversario dopo l'avventura in nerazzurro e lo Scudetto conquistato.

Imprecisa e sprecona. Nel primo tempo, l'Inter non sfrutta un paio di occasioni buone con Thuram, che prima si fa murare la conclusione da buona posizione e poi da pochi passi - a tu per tu con Stankovic - non trova la porta, proprio come Lautaro, che in avvio di match si coordina al limite dell'area e calcia fuori per una questione di centimetri. Il Toro, che non segna in casa da febbraio, ci riprova senza fortuna al quarto d'oro.

L'occasione più ghiotta della prima frazione è per Mkhitaryan: il cronometro segna il 36' quando sul cross di Dumfries, l'armeno ha tutto il tempo di battere a rete ma si fa neutralizzare il tentativo da un attento Stankovic, che risponde presente anche poco più tardi.

Il Venezia è attento e sfiora addirittura il vantaggio con Oristanio, che al 41' fallisce un'ottima chance da pochi passi, con Sommer che con un intervento alla disperata salva tutto. Si va all'intervallo sul risultato di parità.

In avvio di ripresa, San Siro esplode per il goal di Mkhitaryan, ma l'urlo del Meazza è strozzato in goal: il VAR annulla per fuorigioco di Dimarco, autore dell'assist. Sul capovolgimento di fronte, il Venezia sfiora il vantaggio con la conclusione di prima intenzione di Pohjanpalo, neutralizzata da un ottimo Sommer.

Il goal arriva al 65': cross di Dimarco dalla trequarti per Lautaro, che scatto sul filo del fuorigioco e colpisce da pochi passi. Il Toro torna al goal a San Siro in campionato dopo 249 giorni, interrompendo il digiuno casalingo. Thuram ha la chance per chiudere definitivamente i conti pochi secondi più tardi, ma la spreca.

Nel finale, Sverko fa tremare San Siro. Sul cross di Haps, il difensore - in proiezione offensiva - vince il duello fisico con Bisseck, con la palla che finisce in fondo al sacco. Il Venezia esplode di gioia, insieme ai 514 tifosi assiepati nel settore ospiti, ma l'illusione dei lagunari dura poco: il VAR annulla il goal per un tocco di mano del calciatore del Venezia. È l'ultima emozione a San Siro: vince l'Inter 1-0, nerazzurri secondi.