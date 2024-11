Inter-Venezia dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Venezia

L'Inter ospita il Venezia nel posticipo domenicale dell'11° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tocca all'Inter chiudere la domenica dell'undicesima giornata di Serie A: sulla strada dei nerazzurri c'è il Venezia allenato da Eusebio Di Francesco.

Tre punti pesantissimi per i nerazzurri in quel di Empoli nel turno infrasettimanale: pratica chiusa nella ripresa dalla doppietta di Frattesi e dal sigillo di Lautaro nel finale.

Due risultati utili di fila per i lagunari che, dopo aver fermato il Monza all'U-Power Stadium, si sono imposti sull'Udinese rimontando dallo 0-2 al 3-2.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Inter-Venezia: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.