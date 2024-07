Il sacrificio dell'Inter: potrebbe scegliere di vendere Valentin Carboni a causa di Oaktree

I nerazzurri potrebbero mettere sul mercato il loro gioiello per assecondare le richieste della nuova proprietà.

Il calciomercato dell'Inter è attualmente in "fase di riflessione": i nerazzurri continuano nell'ufficializzazione, in queste ore, dei colpi a zero relativi a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma procederanno presto a guardarsi intorno per assecondare le richieste della nuova proprietà.

Oaktree, infatti, subentrata a Zhang, avrebbe richiesto dei ricavi che dovrebbero essere garantiti già in questa sessione di mercato.

E stando a quanto riportato da Calciomercato.com questi potrebbero arrivare da una cessione importante: quella di Valentin Carboni.