Inter, ultimo test estivo contro il Chelsea: Thuram e difesa sotto esame

Ultima amichevole per i campioni d'Italia prima dell'inizio del campionato: Thuram studia da leader, la difesa deve dare risposte.

Le prove generali prima del via ufficiale alla stagione. L'Inter scenderà in campo oggi, domenica 11 agosto, allo Stamford Bridge di Londra per affrontare il Chelsea nell'ultima amichevole dell'estate.

Proprio così perché esattamente tra cinque giorni inizierà la stagione ufficiale del club campione d'Italia, chiamato ad esordire il prossimo venerdì 16 a Marassi contro il Genoa.

Per questo motivo, la sfida dal sapore internazionale contro i Blues assume tutti connotati dell'ultimo grande esame prima di darà il la ad una stagione che tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club, potrebbe durare addirittura 11 mesi.