Inter-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I nerazzurri ripartono dopo la sosta nazionali ospitano i friulani con l'obiettivo di difendere il primo posto: dove vedere la gara in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Riparte la rincorsa verso il secondo scudetto consecutivo da parte dell'Inter: la formazione di Simone Inzaghi ospita l'Udinese di Kosta Runjaic a San Siro nel tardo pomeriggio della domenica.

I nerazzurri possono approfittare della sfida tra Napoli e Milan per allungare in classifica, ma prima sarà necessario conquistare i tre punti contro i friulani, squadra che sta disputando un campionato ben al di sopra delle aspettative.

Per i padroni di casa sarà importante chiudere la partita quanto prima possibile, per conservare le energie in vista dell'impegno di mercoledì contro i rossoneri valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.