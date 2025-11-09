Inter U23-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Lunch match di lusso nella 13esima giornata di Serie C. Allo U-Power Stadium si gioca Inter U23-Vicenza.
Nella gara delle 12:30, Stefano Vecchi affronta il suo recente passato, forte della sua quarta posizione in classifica, con 22 punti fin qui ottenuti.
Ne ha 10 in più il Vicenza di Gallo, primo a +5 su Brescia e Lecco.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.