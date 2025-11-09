Pubblicità
Fabio Gallo Vicenza 2025-2026Getty Images
Inter U23-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match nel lunch match della 13esima giornata di Serie C: l’Inter U23 di Vecchi sfida il Vicenza capolista.

Lunch match di lusso nella 13esima giornata di Serie C. Allo U-Power Stadium si gioca Inter U23-Vicenza.

Nella gara delle 12:30, Stefano Vecchi affronta il suo recente passato, forte della sua quarta posizione in classifica, con 22 punti fin qui ottenuti.

Ne ha 10 in più il Vicenza di Gallo, primo a +5 su Brescia e Lecco.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • INTER U23-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Inter U23-Vicenza

    • Data: domenica 9 novembre

    • Orario: 12:30

    • Canale TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER U23-VICENZA

    INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, Kamate, Cocchi; Spinaccé, Topalovic. All. Vecchi.

    VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Leverbe, Cuomo; Caferri, Zonta, Carraro, Vitale, Costa; Morra, Capello. All. Gallo.

  • ORARIO INTER U23-VICENZA

    La gara fra Inter U23 e Vicenza, valida per la giornata numero 13 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 9 novembre, allo U-Power Stadium, con fischio d’inizio ore 12:30.

  • DOVE VEDERE INTER U23-VICENZA IN TV

    • Sky Sport

    Inter U23-Vicenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 258.

  • INTER U23-VICENZA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Inter U23-Vicenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Elia Faggion.

