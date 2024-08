Inter trascinata dal 'nuovo' Thuram: dal flop di Euro 2024 alla super partenza in campionato

La doppietta di Genova ha consegnato all'Inter un Thuram più cinico e spietato: il modo migliore di ripresentarsi dopo la delusione europea.

Rappresentare la propria nazione in un torneo così importante e inclusivo come gli Europei è sempre un esercizio di portata complicata, a maggior ragione se la nazionale in questione è la Francia e di mestiere fai l'attaccante: Marcus Thuram non ha beneficiato di tutte le pressioni sul suo conto, che alla fine hanno avuto la meglio sulla qualità del rendimento.

I zero goal con cui ha chiuso Euro 2024 sono una ferita ancora viva, che soltanto il futuro - magari con un Mondiale da protagonista - potrà rimarginare: una negatività che però non sembra essersi riversata sul fronte Inter, dove l'impatto col nuovo campionato è stato semplicemente devastante.

In attesa che Lautaro torni a essere il bomber spietato che tutti conosciamo, al 'Ferraris' di Genova è stato proprio 'Tikus' a prenderne le parti: davvero un'ottima notizia per Inzaghi, al netto del 2-2 finale che ha lasciato l'amaro in bocca a tutta la truppa.