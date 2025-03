Il momento no di Thuram: nel 2025 si è “perso”, ma a Inzaghi servono i suoi goal per lo Scudetto

Continua il momento di appannamento dell’attaccante francese, tra i peggiori anche contro il Napoli: nel 2025 ha segnato solo un goal.

L’altra faccia di Marcus Thuram. Da quando è iniziato il 2025 l’attaccante francese non è riuscito a incidere come invece aveva fatto nella prima parte della stagione, quando con i suoi goal ha trascinato l’Inter in campionato e in Champions League.

Premessa necessaria: un periodo di appannamento è più che normale nel corso di una stagione lunga a faticosa come quella attuale, ma il calo di rendimento dell’ultimo periodo di Thuram è abbastanza netto.

Anche nella sfida Scudetto contro il Napoli Thuram è stato impalpabile. Ma cosa c’è alla base del momento difficile del francese? Cosa non sta più funzionando?