L'Inter alle prese col tabù degli scontri diretti: la sfida con il Napoli pesa come una finale e può valere la fuga in classifica

Fin qui la stagione dell’Inter ha messo in evidenza una netta divisione tra le partite contro squadre più abbordabili e quelle contro avversarie più competitive.

Questa distinzione emerge non solo in campionato, ma anche in Champions League: i nerazzurri hanno conquistato il bottino pieno contro Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat, ma sono usciti a mani vuote dagli incontri con Atletico Madrid e Liverpool.

In Serie A, invece, l’Inter ha collezionato nove successi su nove contro le squadre della parte bassa della classifica, mentre tra le prime dieci posizioni ha ottenuto cinque vittorie a fronte di quattro sconfitte, arrivate contro Milan, Napoli, Juventus e Udinese.