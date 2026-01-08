L'Inter alle prese col tabù degli scontri diretti: la sfida con il Napoli pesa come una finale e può valere la fuga in classifica

Il secondo e ultimo turno infrasettimanale della Serie A in corso ha permesso all’Inter di gettare le basi per la prima vera fuga in classifica.
I nerazzurri hanno infatti superato il Parma al Tardini nonostante un leggero turnover, approfittando del passo falso interno del Napoli contro l’Hellas Verona e portandosi così a +4 in graduatoria.
Fermo restando che la formazione di Cristian Chivu dovrà comunque fare i conti con il Milan in una corsa Scudetto a tre, domenica rappresenta una sorta di match point anticipato: lo scontro diretto contro i partenopei può infatti valere un +7 in classifica.