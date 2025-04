Inter-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Roma

Il big match inizialmente previsto per sabato verrà disputato domenica alle ore 15:00: dove vedere Inter-Roma in tv e streaming e le formazioni.

Dopo le tante polemiche per lo spostamento del match tra Inter e Roma, alla fine sarà il campo a parlare, con la gara che andrà in scena domenica 27 aprile alle ore 15:00.

I nerazzurri arrivano da due sconfitte consecutive, quella di Serie A col Bologna e quella di Coppa Italia col Milan, e ora non possono più sbagliare.

A San Siro si presenta la formazione di Claudio Ranieri, l'unica ancora imbattuta in questo campionato nel corso del 2025 e in piena corsa per la qualificazione alle prossime coppe europee.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.