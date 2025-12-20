Inter e i rigori, un tabù che dura da otto anni: l'ultimo successo risale al 2017 in Coppa Italia contro il Pordenone

"I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli": un mantra, una lezione di vita, una frase rimasta indelebile e legata per sempre al nome di Roberto Baggio.
La lotteria dagli undici metri sa essere spietata, e l’Inter lo sa fin troppo bene. Contro il Bologna è infatti arrivata la terza sconfitta consecutiva dal dischetto in otto anni, un dato che continua a penalizzare i nerazzurri.
Eppure la squadra di Cristian Chivu ha disputato l’ennesima prova solida, senza però riuscire a conquistare il bottino pieno nei tempi regolamentari, arrendendosi poi ai rossoblù di Vincenzo Italiano nella serie dei rigori.