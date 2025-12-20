Inter e i rigori, un tabù che dura da otto anni: l'ultimo successo risale al 2017 in Coppa Italia contro il Pordenone

Nel post-match di Bologna-Inter - ai microfoni di Mediaset - ha preso la parola uno dei senatori dello spogliatoio nerazzurro, Henrikh Mkhitaryan, che non ha nascosto tutta la sua delusione per la sconfitta.

"Dovevamo chiuderla prima. Ai rigori è un altro discorso, non siamo riusciti a sbloccarci dopo aver perso due anni fa con l'Atletico Madrid. Ci dispiace, bisogna lavorare sul chiudere le partite prima perché creiamo sempre tante occasioni".

L'armeno ha poi aggiunto: "È il calcio, non è 11 contro 0. Il Bologna meritava di essere qui dopo aver vinto la Coppa Italia. Non ci sono scuse, abbassiamo la testa e lavoriamo. Questa sconfitta fa male. C'è grande delusione, ma lavoreremo di più per raggiungere i nostri obiettivi".