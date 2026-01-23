Inter-Pisa, il cambio Dimarco-Luis Henrique rivolta la partita: serviva l'italiano, ma il brasiliano è il capro espiatorio

Buona parte dei tifosi dell'Inter ha appurato che questa volta, rispetto ad altre uscite stagionali, Luis Henrique non era certo il giocatore più in difficoltà. Zielinski e Sommer hanno del resto sbagliato in occasione del primo goal, mentre a margine del raddoppio Moreo non ha avuto difficoltà a saltare in mezzo ai difensori nerazzurri.

Per poter inserire Dimarco, però, Chivu ha dovuto fare una scelta: togliere Luis Henrique o Carlos Augusto, presente sull'altra fascia. A quel punto, vista la capacità dell'italo-brasiliano di poter giocare anche sulla fascia destra, dopo essere partito su quella mancina, fuori Luis Henrique, con Carlos Augusto dirottato a destra e Dimarco inserito sulla naturale corsia mancina.

Dalla fascia mancina sono arrivati i goal dell'Inter, segno di come anche Carlos Augusto non fosse certo nella sua miglior giornata. Luis Henrique è il capro espiatorio del match contro il Pisa: la sua uscita dal campo è stata decisiva per l'ingresso di Dimarco, non per il suo effettivo abbandono del match.