Inter-Pisa 6-2, pagelle e tabellino: Moreo e Sommer fanno tremare San Siro, Dimarco show, Lautaro ed Esposito si confermano

Non può che essere Sommer (4) il peggiore dei nerazzurri, non certo il primo errore stagionale, ma il più evidente, soprattutto per chi come lui si è sempre contraddistinto per la qualità nei piedi. Luis Henrique (5,5) paga il risultato iniziale e viene sostituito dopo una mezz'ora in ombra. La differenza con Dimarco (8) però è troppo ampia, il suo ingresso cambia completamente la partita, assist, goal e una qualità infinita. Stesso voto per Esposito e Lautaro (7), che si confermano una coppia che funziona.

INTER (3-5-2): Sommer 4; Bisseck 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5,5 (dal 34' Dimarco 8), Sucic 6 (dal 61' Barella 6), Zielinski 6,5, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 6 (dall'80' Akanji s.v); Esposito 7 (dal 61' Thuram 6,5), Lautaro 7 (dall'80 Bonny 6,5).