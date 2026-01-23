Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro Martinez DimarcoGetty Images
Andrea Ajello

Inter-Pisa 6-2, pagelle e tabellino: Moreo e Sommer fanno tremare San Siro, Dimarco show, Lautaro ed Esposito si confermano

L'Inter finisce sotto 2-0 con il Pisa, poi rimonta e stravince: i nerazzurri si portano a più sei dal Milan e mettono pressione ai rossoneri.

Pubblicità

Prima parte di gara con protagonista assoluto Stefano Moreo, autore di una doppietta. L'attaccante del Pisa sblocca il match sfruttando l'errore incredibile di Sommer che gli regala il pallone ma è bravissimo Moreo a trovare la porta da lunga distanza. Poi, il secondo goal di testa su calcio d'angolo, anticipando tutti sul primo palo.

L'Inter ci mette un po' a reagire ma nel finale del primo tempo ribalta completamente il risultato; accorcia le distanze con Zielinski su calcio di rigore dopo il tocco con la mano di Tramoni. La pareggia Lautaro Martinez, di testa, sul cross perfetto di Dimarco. La rete del 3-2 la firma invece Pio Esposito, anche lui con un colpo di testa, questa volta sull'assist di Bastoni.

Nel secondo tempo Scuffet salva due volte il Pisa, prima sul tiro di Esposito e poi su Dimarco. Inter che cerca il 4-2 e ci va vicinissima con Thuram, appena entrato, che calcia all'angolino ma para Scuffet, sulla respinta Dimarco a porta praticamente vuota tira ma Calabresi con un miracolo devia sulla traversa. Ghiotta occasione per il Pisa, Canestrelli di testa sfiora la traversa.

Ci pensa il solito Dimarco a chiudere la partita a 10 dalla fine; conclusione al volo, doppio palo e pallone che finisce in rete. Il pokerissimo dell'Inter è firmato da Bonny, che entra in area, salta l'uomo, trova lo spazio e incrocia. C'è gioia anche per Mkhitaryan che segna il sesto goal nei minuti di recupero. 

  • PAGELLE INTER

    Non può che essere Sommer (4) il peggiore dei nerazzurri, non certo il primo errore stagionale, ma il più evidente, soprattutto per chi come lui si è sempre contraddistinto per la qualità nei piedi. Luis Henrique (5,5) paga il risultato iniziale e viene sostituito dopo una mezz'ora in ombra. La differenza con Dimarco (8) però è troppo ampia, il suo ingresso cambia completamente la partita, assist, goal e una qualità infinita. Stesso voto per Esposito e Lautaro (7), che si confermano una coppia che funziona. 

    INTER (3-5-2): Sommer 4; Bisseck 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5,5 (dal 34' Dimarco 8), Sucic 6 (dal 61' Barella 6), Zielinski 6,5, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 6 (dall'80' Akanji s.v); Esposito 7 (dal 61' Thuram 6,5), Lautaro 7 (dall'80 Bonny 6,5). 

    • Pubblicità

  • PAGELLE PISA

    La partita dei portieri l'ha vinta per distacco Scuffet (6,5), decisivo in almeno 3 interventi che hanno tenuto in piedi il Pisa. La difesa soffre i centravanti dell'Inter, soprattutto i due centrali, Coppola e Canestrelli (5). Assist per Tramoni (5,5) che però causa il rigore da cui nasce la rimonta dei padroni di casa. Doppietta che non si dimenticherà Moreo (7,5), non solo per i due goal in sé ma anche per la bellezza della prima rete. 

    PISA (3-4-2-1): Scuffet 6,5; Calabresi 6, Coppola 5, Canestrelli 5; Touré 6, Marin 6,5 (dal 46' Akinsanmiro 6), Aebischer 5,5 (dal 70' Lorran 6), Angori 5,5 (dal 70' Leris 6) ; Moreo 7,5, Tramoni 5,5 (dal 46' Piccinini 5,5); Meister 6 (dal 40' Durosinmi 5,5).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO INTER-PISA

    Marcatori: 11', 23' Moreo (P), 39' Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), Pio Esposito (45+2'), 80' Dimarco (I), 90'+2 Mkhitaryan (I)

    INTER (3-5-2): Sommer 4; Bisseck 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5,5 (dal 34' Dimarco 8), Sucic 6 (dal 61' Barella 6), Zielinski 6,5, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 6 (dall'80' Akanji s.v); Esposito 7 (dal 61' Thuram 6,5), Lautaro 7 (dall'80 Bonny 6,5). 

    PISA (3-4-2-1): Scuffet 6,5; Calabresi 6, Coppola 5, Canestrelli 5; Touré 6, Marin 6,5 (dal 46' Akinsanmiro 6), Aebischer 5,5 (dal 70' Lorran 6), Angori 5,5 (dal 70' Leris 6) ; Moreo 7,5, Tramoni 5,5 (dal 46' Piccinini 5,5); Meister 6 (dal 40' Durosinmi 5,5).

    Arbitro: Marcenaro

    Ammoniti: Marin (P), Lautaro Martinez (I), Gilardino (P), Calabresi (P), Akinsanmiro (P), Barella (I)

    Espulsi: - 

Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Inter crest
Inter
INT
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0