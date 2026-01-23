Inter-Pisa 6-2, pagelle e tabellino: Moreo e Sommer fanno tremare San Siro, Dimarco show, Lautaro ed Esposito si confermano

Prima parte di gara con protagonista assoluto Stefano Moreo, autore di una doppietta. L'attaccante del Pisa sblocca il match sfruttando l'errore incredibile di Sommer che gli regala il pallone ma è bravissimo Moreo a trovare la porta da lunga distanza. Poi, il secondo goal di testa su calcio d'angolo, anticipando tutti sul primo palo.
L'Inter ci mette un po' a reagire ma nel finale del primo tempo ribalta completamente il risultato; accorcia le distanze con Zielinski su calcio di rigore dopo il tocco con la mano di Tramoni. La pareggia Lautaro Martinez, di testa, sul cross perfetto di Dimarco. La rete del 3-2 la firma invece Pio Esposito, anche lui con un colpo di testa, questa volta sull'assist di Bastoni.
Nel secondo tempo Scuffet salva due volte il Pisa, prima sul tiro di Esposito e poi su Dimarco. Inter che cerca il 4-2 e ci va vicinissima con Thuram, appena entrato, che calcia all'angolino ma para Scuffet, sulla respinta Dimarco a porta praticamente vuota tira ma Calabresi con un miracolo devia sulla traversa. Ghiotta occasione per il Pisa, Canestrelli di testa sfiora la traversa.
Ci pensa il solito Dimarco a chiudere la partita a 10 dalla fine; conclusione al volo, doppio palo e pallone che finisce in rete. Il pokerissimo dell'Inter è firmato da Bonny, che entra in area, salta l'uomo, trova lo spazio e incrocia. C'è gioia anche per Mkhitaryan che segna il sesto goal nei minuti di recupero.