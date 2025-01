Inter o Napoli, chi è il Campione d'Inverno? Tra recuperi e partite in meno, la situazione

Il Napoli ha chiuso l'andata in testa, ma l'Inter non ha completato le 19 partite. Nei primi 19 match, la squadra di Inzaghi può essere avanti.

La Serie A più equilibrata della storia è già finita. Lazio, Juventus, Milan e Fiorentina hanno rallentato, permettendo a Napoli, Inter e Atalanta di allontanarsi in queste prime settimane di gennaio. Il girone di ritorno è cominciato con la squadra di Conte lanciatissima e quella di Inzaghi che ha risposto presente dopo essere caduta in finale di Supercoppa Italiana. Nonostante gli ultimi due pari rimane in scia anche la Dea di Gasperini, che non può però reclamare il titolo di Campione d'Inverno.

Campione d'Inverno, già. Un titolo che di base non significa nulla e non porta milioni, trofei o eternità, ma che a livello psicologico e statistico interessa gli appassionati e aiuta le squadre a giocare il girone di ritorno con più consapevolezza nei propri mezzi. Alla fine è più utile ai dati e alle pagine web dedicate alle stats, ma tra le società c'è chi lo considera comunque importante nella costruzione di un'annata e di un progetto.

L'Atalanta, come detto, si è fermata dopo una lunga striscia di vittorie, mentre Napoli e Inter no. E così, una ha ottenuto il titolo di Campione d'Italia momentaneo non avendo mai saltato un turno, mentre l'Inter, che deve recuperare due partite, può 'ottenerlo' nella prossima sfida infrasettimanale. Rispetto al passato, infatti, questo titolo statistico è più nebuloso.