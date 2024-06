I nerazzurri sondano il terreno per il secondo portiere della nuova stagione: si dialoga con il Genoa, ma esistono le alternative.

Non si ferma la programmazione dell'Inter per il futuro, anche e soprattutto in porta: i Campioni d'Italia continuano la ricerca di un vice-Yann Sommer.

I nerazzurri nelle ultime ore hanno compiuto passi in avanti importanti per dialogare con il Genoa per Josep Martinez, ma non solo.

Perché stando a quanto riportato da Sky Sport l'Inter avrebbe messo nel mirino anche Filip Jorgensen del Villarreal.