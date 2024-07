Antonio Conte torna a San Siro a novembre: Inter-Napoli sarà il primo match dopo lo Scudetto del 2021

Tre anni dopo aver lasciato la Serie A in seguito allo Scudetto dell'Inter, Conte farà ritorno a San Siro per essere accolto dai suoi ex tifosi.

Undici anni dopo il Triplete, nel 2021 l'Inter di Antonio Conte riusciva ad interrompere la lunga striscia di titoli consecutivi ottenuti dalla Juventus. Uno Scudetto particolare, viste le norme covid e l'impossibilità di festeggiare in pompa magna per le vie di Milano. Tre anni dopo sono cambiate molte cose, tra cui l'allenatore nerazzurro, visto e considerando l'addio di Conte subito dopo il titolo vinto. Un Conte che dopo tre anni vissuti tra Premier League e attesa per una nuova sfida, ha scelto di rilanciarsi alla guida del Napoli. Sulla panchina di una contendente al titolo, delusa per il 2023/2024 post Scudetto, Conte proverà a mettere i bastoni tra le ruote di un carro nerazzurro inarrestabile nell'ultima stagione e in prima fila per confermarsi Campione d'Italia a fine primavera.