Il prefetto di Milano vieta la trasferta ai tifosi del Napoli che erano presenti invece nella sfida con il Milan: "Motivi di sicurezza".

Cresce l'attesa per il big match tra Inter e Napoli, in programma a San Siro nella dodicesima giornata di campionato.

Una sfida in cui però non potranno essere presenti allo stadio i tifosi del Napoli residenti in Campania, a cui è stata vietata la trasferta.

Una decisione che va in controtendenza con quanto avvenuto invece solo pochi giorni fa, quando a sostenere la squadra di Antonio Conte a Milano contro il Milan c'erano oltre settemila tifosi.

Dietro questo provvedimento ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.