Napoli-Inter diffidati, chi sarà squalificato in caso di giallo: occhio a Inter-Genoa e Como-Napoli

SSC Napoli vs Inter

Verso lo scontro diretto tra Inter e Napoli tiene banco il tema dei diffidati: Inzaghi e Conte rischiano di perdere alcuni top.

Prosegue la lotta scudetto tra Inter e Napoli, distanziate da solo due punti in classifica, con la squadra di Antonio Conte davanti ai nerazzurri. E si è arrivati ad una fase davvero cruciale del campionato.

L'Inter sarà impegnata contro il Genoa a San Siro mentre il Napoli giocherà in trasferta con il Como: servono vittorie per arrivare allo scontro diretto nel migliore dei modi. Il prossimo turno di Serie A infatti vede proprio la sfida tra le due rivali per il titolo (appuntamento sabato 1 marzo allo Stadio Maradona).

Ecco perché mai come in questo caso c'è l'attenzione alla lista dei giocatori diffidati, che con un cartellino giallo salterebbero il big match.