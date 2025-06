Inter al Mondiale per Club, la lista dei giocatori e i numeri scelti: la 11 per Luis Henrique

Annunciati i giocatori dell'Inter che prendono parte al Mondiale per Club 2025, ci sono anche i nuovi arrivati Sucic e Luis Henrique.

L'indomani dopo la chiusura del calciomercato pre-Mondiale, è stata svelata la lista di giocatori dell'Inter per prendere parte all'imminente torneo di scena negli Stati Uniti. Nessuna sorpresa nelle convocazioni, in cui figurano anche i nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique, pronti a mostrarsi ai nuovi tifosi durante la Coppa del Mondo per Club al via, per i nerazzurri, il prossimo 18 giugno (contro il Monterrey).

Non figurano tra i convocati Correa, già ceduto, nonchè un Arnautovic prossimo a salutare l'Inter da luglio. Fuori anche Buchanan e Stankovic, anch'essi pronti alla cessione dal mese prossimo, mentre Zalewski è presente e sarà riscattato dalla Roma, così da poter giocare eventualmente anche nelle partite di luglio del Mondiale.

Insieme ai big, da Lautaro a Barella, passando per Dumfries e Thuram, il nuovo allenatore Chivu ha convocato i giovani Berenbruch, Calligaris, Cocchi, De Pieri e Re Cecconi, con cui tra l'altro ha avuto modo di lavorare negli ultimi anni delle giovanili.