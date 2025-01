Inter-Monaco 3-0, pagelle e tabellino: tripletta di Lautaro Martinez, i nerazzurri volano agli ottavi di Champions League

L’Inter supera in scioltezza l’ostacolo Monaco e vola agli ottavi di Champions League: a San Siro decide una tripletta di Lautaro Martinez.

Bastava un pareggio all’Inter per assicurarsi l’approdo diretto agli ottavi di finale di Champions League evitando i percoli degli spareggi, ma la compagine nerazzurra con il Monaco si è spinta oltre facendo sua l’intera posta con la serenità e la forza che è propria delle grandi squadre.

Una vittoria, quella ottenuta a San Siro nell’ultima giornata della ‘Fase Campionato’, che di fatto non è mai stata realmente in discussione. Sì perché ai meneghini sono bastati pochissimi minuti per mettere la partita sui binari giusti.

Quattro, per la precisione, quelli per trovare il vantaggio: fallo di Zakaria ai danni di Thuram in area, è calcio di rigore. Della battuta si incarica Lautaro Martinez (che poi sarà straordinario protagonista del match) che calcia di potenzia e non lascia scampo a Majecki.

I ritmi sono molto alti e già al 12’ arriva il secondo momento di svolta del match, quando Mawissa atterra Thuram con una vistosa trattenuta, meritandosi il cartellino rosso.

Con il Monaco sotto di una rete e di un uomo, per l’Inter la strada di fa assolutamente in discesa e quella che poteva essere una serata dalle forti emozioni, si trasforma in una di assoluta tranquillità, quando al 16’ è ancora Lautaro Martinez, servito in area da Barella, a siglare il goal che vale il 2-0.

I nerazzurri non si limitano ad amministrare la situazione, ma anzi con un Monaco in affanno totale, sfiorano in più occasioni un tris che non arriva in alcuni casi solo per una mera questione di centimetri.

Nella ripresa Simone Inzaghi ridisegna la squadra concedendo un po’ di riposo ad alcuni dei titolarissimi e l’Inter abbassa un po’ i ritmi mettendosi in modalità gestione, ma al 67’ trovano ancora il goal con il solito Lautaro Martinez che è lesto a raccogliere una corta respinta di Majecki e a regalarsi la tripletta personale.

Una partita dunque a senso unico ed un’importante prova di forza per i campioni d’Italia che dunque proseguono la loro avventura nel torneo. I nerazzurri volano agli ottavi di finale e iniziano nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento al Derby.