Quattro italiane su cinque almeno ai playoff di Champions, con Inter, Milan e Atalanta che puntano ancora agli ottavi. Bologna eliminato.

Serata positiva per il calcio italiano in Champions League: vittorie per Bologna e Atalanta, pareggio per la Juventus che comunque riesce a staccare il pass per il playoff intermedio.

Come i bianconeri anche la 'Dea' di Gasperini che sogna ancora l'approdo diretto agli ottavi, mentre per i ragazzi di Italiano bisogna registrare un'eliminazione attesa già alla vigilia.

Certa dei playoff anche l'Inter, virtualmente avanti anche il Milan.