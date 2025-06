Inter Miami-Palmeiras dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter Miami CF vs Palmeiras

Mondiale per Club

Inter Miami-Palmeiras si affrontano nella 3ª giornata del girone A del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Sfida al vertice del Girone A del Mondiale per Club tra Inter Miami e Palmeiras, un match tutto da vivere che promette emozioni e spettacolo.

Nelle prime due giornate della competizione le due formazioni hanno ottenuto 4 punti: gli americani hanno pareggiato all’esordio contro l’Al Ahly e poi hanno battuto il Porto, mentre i brasiliani hanno pareggiato nel primo match disputato contro i portoghesi e poi hanno avuto la meglio sull’Al Ahly.

La squadra che vincerà sarà certa di qualificarsi come prima del girone, in caso di pareggio entrambe le squadre otterrebbero il pass per gli ottavi.

Tutte le info su Inter Miami-Palmeiras: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.