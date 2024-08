Cosa farà l'Inter con Correa e Arnautovic? Spunta l'ipotesi rescissione del contratto

I nerazzurri potrebbero essere costretti a prendere in mano la situazione e sbloccare le cessioni dei due esuberi.

All'Inter manca ancora qualcosina per completare una rosa che, al momento, è già pronta per rinnovare le proprie ambizioni legate alla vittoria dell'ultimo Scudetto.

Tra le priorità, però, c'è anche quella legata alle uscite di quei giocatori in esubero che, a questo punto, potrebbero pesare in maniera importante se non dovessero trovare una destinazione.

I due nomi principali sono quelli di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, più fuori che dentro il progetto di Simone Inzaghi.