Inter-Lecce 2-0, pagelle e tabellino: senza Lautaro ci pensano Darmian e Calhanoglu, buona la prima a San Siro

I primi tre punti dell'Inter arrivano a San Siro, nonostante l'assenza di Lautaro: apre Darmian, la chiude su rigore Calhanoglu.

Inzaghi deve rinunciare a Lautaro per affaticamento e lancia subito Taremi titolare al fianco di Thuram. L'ex Porto ci mette cinque minuti a lasciare il segno, apparecchiando con una sponda di testa l'1-0 di Darmian.

Per il resto, obiettivamente, il primo tempo non è un bel vedere. L'Inter amministra senza forzare e tiene a bada le rare discese offensive del Lecce, con Dorgu e Banda che ogni tanto provano qualche strappo.

L'assenza di Lautaro davanti si sente in termini di intensità, ma nella ripresa l'Inter prova ad alzare i ritmi e sfiora due volte il raddoppio con Thuram. Ad aiutare l'Inter ci pensa però Gaspar, che prima rischia un fallo da rigore su Taremi e poi lo commette su Thuram. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia mai.

Il 2-0 permette all'Inter per mettersi in modalità risparmio energetico e a Inzaghi di fare un po' di cambi. La prima nerazzurra a San Siro non è stata di certo indimenticabile, ma ha portato comunque i primi tre punti della stagione, che in questo momento è quello che conta di più.