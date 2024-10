Inter-Juventus dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter-Juventus fiore all'occhiello del nono turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La nona giornata di Serie A offre un piatto decisamente prelibato e atteso da tutti gli appassionati di calcio: è tempo del Derby d'Italia, è tempo di Inter-Juventus.

Le due squadre arrivano all'appuntamento con umori opposti per i risultati ottenuti nell'ultima tornata di Champions League, divise da un solo punto: 17 per i nerazzurri che inseguono il Napoli capolista, 16 per i bianconeri.

L'ultimo confronto in quel di San Siro tra queste due squadre si concluse col successo interista lo scorso 4 febbraio 2024: decisiva l'autorete di Gatti, in un match che segnò la fuga di Lautaro e compagni verso lo Scudetto della seconda stella.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere costantemente aggiornati su Inter-Juventus: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.