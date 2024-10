Inter vs Juventus

Dopo la Champions e lo Stoccarda, Danilo delude ampiamente anche contro l'Inter: diversi errori hanno portato ai goal dei padroni di casa.

Da colonna della difesa negli scorsi anni, a panchinaro e primo sul banco degli imputati nella partita più importante dell'anno. Danilo finisce nel polverone dopo Inter-Juventus, gara spettacolare alla fine terminata sul 4-4. I bianconeri hanno evitato in ogni caso la sconfitta dopo quella subita contro lo Stoccarda, accusando comunque duramente il brasiliano per la partita giocata a San Siro.

Pochi dubbi al termine dei novanta minuti, Danilo è stato oggettivamente il peggiore in campo nella sfida tra Juventus e Inter, colpevole di diversi errori decisivi che hanno portato la squadra di Inzaghi a trovare diversi goal.

Un'altra prova incolore per Danilo dopo quella contro lo Stoccarda, in cui era già finito sotto la lente d'ingrandimento dei social per la prima sconfitta della Juventus, alla quale è seguita quella di Milano.