Inter-Juventus femminile dove vederla: Sky, Rai, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Arriva il Derby d'italia femminile tra Inter e Juventus, di scena domenica 20 ottobre: dove vedere la partita in tv e streaming, anche in chiaro.

In attesa del Derby d'Italia di Serie A maschile, il 20 ottobre va in scena quello femminile. Inter e Juventus si affrontano a Milano per il settimo turno del campionato, in cui le bianconere di Canzi hanno fin qui ottenuto la vetta della graduatoria.

Ottima partenza anche per l'Inter, capace di mettere insieme 14 punti e solamente 4 in meno della capolista bianconere. Le due squadre giocano il Derby d'Italia femminile sei mesi dopo il successo esterno delle meneghine a Torino.

Nell'ultima partita ufficiale la Juventus è caduta nella Champions League femminile contro il Bayer Monaco, mentre l'Inter ha conquistato i tre punti espugnando il campo del Como.