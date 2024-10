Inter vs Juventus

La partita contro la Juventus è stata tra le più deludenti degli ultimi anni per la difesa dell'Inter, che continua ad incassare reti.

Nonostante il 4-4 finale, è l'Inter ad avere i maggiori rimpianti dopo la partita contro la Juventus. In vantaggio di due reti, alla fine la squadra di Inzaghi è stata rimontata dal devastante ingresso in campo di Yildiz, autore di una doppietta decisiva. Doppietta che oltre ad aver eliminato due punti per i meneghini, ha anche reso la difesa di casa una di quelle da parte destra della classifica. Seriamente.

Sembra assurdo, ma l'Inter non è tra le prime della classe per goal subiti e neanche nella parte sinistra di quesa particolare graduatoria. Soprattutto c'è da considerare un dato ben diverso rispetto al nono turno della passata annata, la base per cominciare a costruire le fondamenta dello Scudetto.

Non sono solo le quattro reti subite a San Siro ad aver peggiorato il dato rispetto allo scorso anno, che sarebbe stato comunque peggiore considerando il nono turno della Serie A 2023/2024 e quella attuale.