Inter-Juventus, c'era il rigore dell'1-0 e del 3-2? Perché sono stati assegnati e la moviola della partita: proteste per l'intervento di Vlahovic prima del vantaggio, cosa è successo a San Siro

Inter vs Juventus

Spettacolare Derby d'Italia a San Siro tra Inter e Juventus e polemiche a non finire.

Inter-Juventus, o Juventus-Inter che sia, è sempre la partita che anno dopo anno genera più polemiche. Inutile dire che anche nel Derby d'Italia di domenica 27 ottobre il clima infuocato non è mancato.

Nel primo tempo, infatti, la prima rete della partita tra Inter e Juventus è arrivata con un calcio di rigore messo a segno da Zielinski, dopo un intervento di Danilo su Marcus Thuram.

Oltre a questo, però, i tifosi bianconeri sono insorti per l'inizio dell'azione e in particolare per il contatto tra Barella e Vlahovic dall'altra parte del campo.