Inter e Inzaghi a caccia di record: una vittoria contro il Sassuolo per battere tutta la Serie A

Se i nerazzurri espugnano Reggio Emilia hanno battuto almeno una volta tutte le 19 squadre del campionato: nel mirino anche altri tre record.

L’Inter ha fame. Passata la sbornia di una settimana di festa tra il successo nel derby contro il Milan che ha regalato aritmeticamente lo Scudetto numero venti che vale la seconda stella e poi la passerella contro il Torino, con vittoria e sfilata a bordo di due autobus per le vie della città fino a Piazza Duomo, i nerazzurri si preparano a scendere in campo.

Questa sera la squadra di Simone Inzaghi sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro un Sassuolo alla disperata ricerca di punti salvezza per continuare a sperare nella permanenza in Serie A.

L’Inter, però, non regalerà nulla, come ha già dimostrato nella sfida contro il Torino, nonostante qualche cambio e rotazioni per consentire a chi ha giocato di più di rifiatare, anche in vista dell’Europeo in Germania per alcuni di loro, e a coloro che sono stati meno impiegati di poter mettersi in mostra e accumulare minutaggio.

Nonostante il raggiungimento dell’obiettivo scudetto, in casa nerazzurra non mancano le motivazioni.



La squadra di Simone Inzaghi vuole fare la storia ed è a caccia di alcuni record, sia del club che del campionato, già a partire da stasera: un successo contro il Sassuolo consentirebbe ai nerazzurri di battere almeno una volta tra andata e ritorno tutte le 19 squadre del campionato di Serie A.