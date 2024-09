L'Inter perde Barella per infortunio: distrazione al retto femorale

Il centrocampista non si è allenato questa mattina dopo i fastidi post derby e si è sottoposto agli esami strumentali: l'esito degli accertamenti.

La sconfitta nel derby rischia di dare vita a pesanti strascichi per l'Inter, chiamata a reagire al più presto per non trasformare il periodo negativo in una vera e propria crisi.

Per quanto riguarda il prossimo turno di campionato, i nerazzurri sono attesi dall'insidiosa trasferta di Udine: al 'Bluenergy Stadium' ma dovranno fare a meno di Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo è alle prese con un infortunio muscolare, residuo di una stracittadina in cui ha lasciato il posto a Zielinski al 74'.

Questa mattina, Barella non si è allenato con i compagni ma si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato distrazione al retto femorale della coscia destra.