L'Inter e il finanziamento a Zhang: patrimonio e chi è il fondo Pimco

Zhang e Suning lavorano all'accordo con Pimco per estinguere il debito con Oaktree: chi è e tutti i numeri del fondo statunitense.

Meno di un mese alla deadline. Mancano 29 giorni al termine ultime stabilito nell’accordo tra Steven Zhang e il gruppo Suning e il fondo d’investimento Oaktree per restituire i 275 milioni di euro ricevuti tre anni fa, con l’aggiunta dell’11% di tasso d’interesse.

Un’operazione da 380 milioni di euro totali che il numero uno dell’Inter si appresta a finalizzare attraverso un nuovo prestito concesso da un altro fondo.

Zhang sta lavorando per trovare la strategia adeguata per restituire il denaro a Oaktree e non perdere il controllo dell’Inter.

Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di una trattativa spedita con un altro fondo statunitense