Inter-Empoli dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Empoli

Inter-Empoli chiude la domenica del 21° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della sfida di San Siro.

Mezzo passo falso per l'Inter, raggiunta sul pari dal Bologna nel recupero della diciannovesima giornata: i campioni d'Italia hanno però la chance di immediato riscatto nel match in programma per il ventunesimo turno di Serie A.

Avversario è l'Empoli, che sabato scorso si è piegato al Lecce nello scontro diretto vinto dai salentini al 'Castellani-Computer Gross Arena'.

Secco 0-3 in favore dei nerazzurri nel match d'andata, condizionato dall'espulsione rimediata da Goglichidze nel primo tempo: a segno Frattesi con una doppietta e capitan Lautaro.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Inter-Empoli: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.