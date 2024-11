L'Inter perde pezzi in difesa: Pavard fuori, Acerbi in dubbio, le alternative oltre Bisseck per Inzaghi

L'infortunio di Pavard limita le scelte di Inzaghi nel reparto arretrato: torna il jolly Darmian da braccetto?

Non è andato tutto nel verso giusto per l'Inter nella serata di Champions che ha visto i nerazzurri superare il Lipsia per 1-0 conquistando l'accesso almeno ai playoff.

La brutta notizia è arrivata infatti da Benjamin Pavard, che era uscito nel corso del primo tempo per infortunio: il difensore ha svolto gli esami in giornata che hanno confermato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Sempre in difesa, pochi giorni prima si era fermato Francesco Acerbi, il cui problema però è meno serio e potrebbe recuperare già per la gara con la Fiorentina.

In ogni caso, per Simone Inzaghi diminuiscono le opzioni nel reparto arretrato. Ecco le soluzioni a disposizione del tecnico senza Pavard.