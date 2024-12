Inter cooperativa del goal: a segno con 15 giocatori in Serie A, nessuno come i nerazzurri in Europa

I nerazzurri dilagano anche contro il Cagliari e aggiornano numeri impressionanti: 14 partite su 24 senza subire goal.

L'Inter non si ferma più e contro il Cagliari ha chiuso l'anno nel migliore dei modi centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato, che permette ai nerazzurri di rosicchiare due punti alla capolista Atalanta.

Alla Unipol Domus, la squadra di Simone Inzaghi ha dilagato nella ripresa dopo un primo tempo decisamente bloccato: a spianare la strada è stato il colpo di testa di Bastoni, seguito a stretto giro dalla zampata di Lautaro Martinez e dal rigore di Calhanoglu, che di fatto, ha chiuso i giochi.

L'Inter si gode dunque un momento di forma straordinario che proietta la formazione meneghina al top non solo in Italia ma anche in Europa. A certificarlo sono i numeri, clamorosi, della squadra nerazzurra.